Salah si fa male e Sergio Ramos ride, monta la polemica | VIDEO

Durante Real Madrid- Liverpool c’è stato un momento che sta facendo discutere, specialmente nel Regno Unito. C’è stato un contrasto tra Sergio Ramos e Salah, che cade male sulla spalla e 5 minuti dopo sarà costretto al cambio. L’attaccante egiziano esce piangendo, mentre il difensore spagnolo se la ride. L’arbitro, in questo caso, non ha fischiato il fallo. La risata di Sergio Ramos sta diventando, a suo modo, virale.

Look at Sergio Ramos laughing as Mo Salah goes off!

Probabilmente il giocatore stava sorridendo per altro. Più tardi ha postato su Twitter:

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 27 maggio 2018