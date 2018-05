Salvini insiste su Savona ministro, torna il rischio voto

Matteo Salvini non fa retromarcia sul nome di Paolo Savona, l’economista che esprime posizioni anti-euro e anti-Ue che la Lega vuole a tutti i costi al Ministero dell’Economia, e fa tornare lo spettro di una nuova impasse politico-istituzionale e delle elezioni in autunno. Non è servito il vertice a tre di ieri tra il leader della Lega, Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte per sciogliere il nodo. Il segretario del Carroccio ha blindato la casella di via XX Settembre arrivando a un muro contro muro al Quirinale, che su Savona ha invece più di una riserva. Ieri sembrava probabile la chiusura in giornata della lista dei ministri da presentare al presidente della Repubblica. Ma l’intesa definitiva sulla squadra di governo non solo è mancata, ha generato anche uno slittamento dei tempi. La partita dovrebbe chiudersi non prima di domenica pomeriggio, a meno che non ci siano clamorose rotture. Il rischio esiste.

Governo e nodo Savona, Salvini: «Sono davvero arrabbiato»

Il Movimento 5 Stelle è costretto dal proprio alleato ad alzare i toni e insistere sulla richiesta. Su Savona ministro, ipotesi sgradita anche al presidente della bce Mario Draghi, il fronte è compatto. Quando ieri Salvini su Twitter e Facebook ha scritto la frase «Sono davvero arrabbiato» è arrivato anche un like degli account di Di Maio. Il ‘Mi piace’ del capo politico M5S ha fatto il giro della rete. Il premier incaricato Conte si trova nella morsa di leader di partito e capo dello Stato.

Moody’s: «Italia sotto osservazione, non c’è copertura al contratto»

Intanto non arrivano buoni segnali dalle agenzie di rating. Moody’s ieri ha avvertito l’Italia e messo sotto osservazione il rating ‘Baaa2’ per un possibile downgrade. Una scelta che nasce dal «significativo rischio di un indebolimento della forza di bilancio, dati i piani della nuova coalizione di governo», e dal «pericolo di stallo degli sforzi per le riforme strutturali». Un pericolo che si unisce a quello di capovolgere le riforme passate, come quella delle pensioni adottata nel 2011». Le perplessità sul programma comune di M5S e Lega sono chiare. «Lontano dall’offrire la prospettiva di un ulteriore risanamento di bilancio, il contratto» messo a punto da Di Maio e Salvini con altri esponenti «Include potenziali costose misure su tasse e spesa, senza una chiara proposta su come finanziarle». E – ha aggiunto Moody’s nella sua nota – «anche se alcune delle proposte originarie sono state modificate nell’accordo finale, queste portano lo stesso a una più debole, e non più forte, posizione di bilancio andando avanti».

