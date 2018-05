Le donne e le ragazze salvate da Boko Haram sono poi state stuprate dai militari nigeriani

Un rapporto di Amnesty International ha accusato apertamente alcuni militari dell’esercito della Nigeria di avere stuprato le donne e le ragazze salvate o fuggite dal gruppo terroristico di Boko Haram.

Gli stupri o i rapporti sessuali forzati sarebbero avvenuti all’interno dei campi profughi allestiti per chi è scappato dalle zone occupate dal gruppo jihadista.

Centinaia di donne sono morte per la mancanza di beni di prima necessità, per questo motivo sono state registrate queste violenze.

These brave women—who survived Boko Haram, but were detained in camps where rape and starvation were rife—took on the Nigerian government to demand justice. They won’t rest until the world knows. Help share their story! pic.twitter.com/ABo6dZfqKh

— AmnestyInternational (@amnesty) 24 maggio 2018