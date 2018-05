Nina Moric è intervenuta su Instagram per difendersi dalle critiche sul suo aspetto fisico e dalle accuse di essersi rifatta suscitate dalla sua apparizione al Grande Fratello 15.

Nina Moric nega di essersi rifatta il naso su Instagram

La modella croata è entrata nella casa del GF15, dopo ripetute smentite, per confrontarsi con l’ormai ex fidanzato Luigi Favoloso. L’aspetto fisico di Nina Moric ha stupito moltissimi telespettatori, tanto da esser rimasto l’argomento di discussione più acceso sui social media il giorno successivo, ancora di più rispetto a confronto super trash tra lei e l’ex fidanzato di CasaPound. Su Instagram Nina Moric ha pubblicato una foto che la riprende mentre era nel GF. «L’immagine è stata corredata da questa scritta: La vera follia è fare finta di essere felici, fare finta che il modo in cui ti vanno le cose sia il modo in cui devono andare per il resto della tua vita, tutti i desideri, le speranze, tutte le gioie, le emozioni e le passioni che la vita ti ha tolto sono lì davanti a te, puoi riprenderti tutto», ha scritto la modella croata.

La sua riflessione è però stata piuttosto ignorata, mentre sono stati scritti migliaia di commenti in merito al suo aspetto fisico, e molti hanno ironizzato su interventi di chirurgia plastica, in particolare al naso, che la fanno assomigliare a Michael Jackson. Nina Moric si è arrabbiata, e ha smentito qualsiasi operazione di chirurgia estestica su Instagram:«Nulla. Che cavolo state dicendo, non ho mai rifatto naso… bla bla bla!!! Vedere marcio in tutto non vi rende migliori», come riporta Bitchy F .