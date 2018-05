La compagnia di volo British Airways celebra il Royal Wedding che si terrà questo sabato con un volo per Toronto, dove i due si sono conosciuti, e uno staff particolare: si chiameranno tutti Harry o Meghan. Lo rivela la Reuters.

Ci saranno due steward di nome Harry, sette hostess Megan e una Meghan. Harry Blake, il primo Ufficiale Maggiore, viaggerà a fianco del Capitano.

Non solo. Tutti i passeggeri che si chiamano Harry, Meghan o Megan, potranno viaggiare questo sabato in prima classe. I clienti (anche con altri nomi) che voleranno British Airways riceveranno invece salviette al profumo di limone e fiori di sambuco, i gusti della torta nuziale della coppia reale.

I momenti salienti del matrimonio saranno disponibili sui voli della compagnia nei giorni successivi alle nozze, così come “Suits”, la serie TV con Meghan Markle e i documentari sulla coppia e sul Castello di Windsor.

A coordinare la crew ci sarà la service Manager Megan Horsley. Molto emozionata. «Ho volato con un’altra Megan una o due volte, ma mai con sette. Ci chiameremo con tutti i nostri cognomi durante questo volo molto speciale».

(Credit Image: Rick Madonik/The Toronto Star via ZUMA Wire)