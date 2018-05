Continua il lavoro per dar vita a un governo M5S-Lega. Nel corso della riunione tecnica odierna tra esponenti dei due partiti, iniziata al Pirellone a Milano nel primo pomeriggio è stata completata una prima bozza del programma comune. Il titolo del plico che contiene le priorità del programma è ‘Contratto per il governo del cambiamento’. In cima alla copertina compaiono i simboli del Movimento 5 Stelle e della Lega. La bozza sarà rivista nei dettagli nelle prossime ore. Resta ancora irrisolto il nodo del presidente del Consiglio. È quasi certo che entrambi i leader, sia Luigi Di Maio che Matteo Salvini, rinunceranno al ruolo di premier. Si cerca ancora un norme terzo che possa essere di alto profilo, gradito sia al Quirinale che ai partner europei. Qui la diretta live.

ore 16.35. Governo M5S-Lega, Meloni: «No a premier lontano anni luce da Fdi, non cerchiamo poltrone». Giorgia Meloni torna a prendere le distanze, a tirarsi fuori, dalla trattativa e dagli accordi tra Movimento 5 Stelle e Lega. A margine di una manifestazione in ricordo del piccolo Alfie Evans la leadre di Fratelli d’Italia, che ieri ha incontrato Luigi Di Maio, ha dichiarato: «Fratelli d’Italia ha preso dei voti per dire cosa andava a fare al governo e per me la politica è questo, se mi si dice che devo rinunciare a quello in cui credo perché sono troppo di destra o mi si dice che devo accettare un premier M5S che è lontano da me anni luce non ci sto, per tutto il resto vediamo. Io giudico i fatti e vedo cosa si propone cosa fare. Ho il vantaggio della libertà che nessuno in Fdi è disposto in cambio di una poltrona a rinunciare a quello che crede».

ore 16.20. Governo M5S-Lega, protesta al Pirellone contro Di Maio, Salvini e Berlusconi. Al Pirellone, dove è in corso il tavolo tecnico di Movimento 5 Stelle e Carroccio per mettere a punto il programma di governo, è stata organizzata una protesta contro i due partiti. «Reddito per tutti, razzismo per nessuno», è uno striscione esposto nella via verso il grattacielo Pirelli. I manifestanti hanno esposto anche sagome di Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi. Di Maio e Berlusconi compongono anche le facce di uno stesso cartello: «La doppia faccia della casta». E un altro cartello: «Salvini, Di Maio, Renzi e Berlusconi, tutta la casta dei coglioni».

ore 16.00. Governo M5S-Lega, almeno 19 punti di programma. Stando a quanto riferito dalle agenzia di stampa i punti del programma abbozzato finora da Movimento 5 Stelle e Lega (denominato ‘ Contratto per il governo del cambiamento’) sono almeno 19. È comunque possibile, tuttavia, che il programma subisca poi un incremento. Il dato dei 19 punti risale a prima che le delegazioni dei due partiti si incontrassero al Pirellone a Milano.

ore 15.55. Governo M5S-Lega, chi partecipa al tavolo tecnico. Al tavolo tecnico M5S-Lega a Milano, per il Carroccio partecipano l’ex ministro e attuale vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, il deputato Nicola Molteni, il senatore Armando Siri, il capogruppo al Senato Gian Marco Centinaio e il deputato Claudio Borghi. Per i pentastellati invece sono presenti il capogruppo al Senato Danilo Toninelli, il deputato Alfonso Bonafede, il deputato Vincenzo Spadafora, fedelissimo di Di Maio, e la deputata Laura Castelli. Al Pirellone è da poco entrato in auto anche il vicesegretario leghista e capogruppo alla Camera Giancarlo Giorgetti. Presente anche il responsabile della comunicazione del M5S Rocco Casalino. Alla riunione ovviamente anche i leader Salvini e Di Maio.

I principali punto del programma

I principali punti del programma di governo M5S-Lega sono stati comunicati per la prima volta dalle due forze politiche in una nota congiunta diffusa giovedì mattina. Nel comunicato sono stati elencati specifici punti di convergenza per il contratto da sottoscrivere. Nell’elenco sono finiti il superamento della legge Fornero, la sburocratizzazione e riduzione di leggi e regolamenti, il reddito di cittadinanza, con iniziale potenziamento dei centri per l’impiego, l’introduzione di misure per favorire il recupero dei debiti fiscali per i contribuenti in difficoltà, lo studio sui minibot, la flat tax, la riduzione costi della politica, la lotta alla corruzione, il contrasto all’immigrazione clandestina e la legittima difesa. Movimento 5 Stelle e Carroccio hanno anche precisato che reddito di cittadinanza e flat tax saranno le misure principali sulle quali opereranno.

Grillo fuori dalla partita

Il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo intanto non intende esporsi e mettere la faccia nel confronto in corso. «Io non seguo queste cose. Le segue Luigi, va benissimo, è un ragazzo in gamba», ha detto il garante dei pentastellati ai giornalisti lasciando l’hotel Forum di Roma per recarsi a Isernia.

Il nodo del nome del premier

Di Maio e Salvini continuano a precisare quanto sia prioritaria la partita del programma di governo rispetto alla squadra e al nome del premier. Interpellato al suo arrivo alla stazione a Milano il capo dei pentastellati, a chi gli chiedeva se il nodo della premiership stesse ostacolando la trattativa con la Lega, ha dichiarato: «Di nomi non abbiamo parlato ancora, oggi si parla del contratto di governo».

La riabilitazione di Berlusconi

Il confronto politico per la nascita di un nuovo esecutivo non poteva non essere influenzato dalla riabilitazione di Silvio Berlusconi che ha cancellato gli effetti della condanna del 2013 per frode fiscale e quindi anche dell’incandidabilità del leader di Forza Italia prevista dalla legge Severino. Di Maio ha detto che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza «assolutamente» non cambia le carte in tavola. «La trattativa sul contratto di governo va avanti – ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle -, perché l’obiettivo è di portare i migliori risultati per i cittadini? Prendiamo atto di questa notizia ma la mia considerazione non cambia».

(Foto da archivio Ansa: Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Credit immagini: ANSA / LAMI CARCONI / ANTIMIANI)