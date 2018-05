Chiara Ferragni «asfalta» una mamma pancina che la rimprovera per come tiene in braccio il piccolo Leone

Una risposta degna de Il Signor Distruggere. Chiara Ferragni contro mamma pancina conquista game, set e match. Ovviamente, il terreno per questa discussione è Instagram. E l’oggetto dello scontro è rappresentato da una questione di vitale importanza: la maniera esatta con cui tenere in braccio il piccolo Leone, il figlio della stessa Ferragni e di Fedez.

Chiara Ferragni contro mamma pancina, la risposta

Chiara Ferragni ha spento la candelina sulla torta realizzata per il suo compleanno nel suo nuovo ufficio. Lo ha fatto tenendo tra le braccia il piccolo Leone. Ma questo gesto ha davvero mandato in bestia l’esercito delle mamme pancine che hanno iniziato a commentare il video postato dall’influencer e blogger.

«Ma non si tengono così i bimbi – ha scritto una follower -. Postura sbagliata, sempre sorretta devi tenerla la testa. Poveretto. Fa pena, non tenerezza». Una lezione che la Ferragni, però, ha deciso di non tenersi per sè. La compagna di Fedez ha infatti voluto replicare, con una risposta piccata e davvero pungente: «L’educazione e il rispetto per gli altri, questi sconosciuti».

I commenti di questo genere hanno riempito la bacheca Instagram di Chiara Ferragni. Ma del resto, le cosiddette «mamme informate» sono un fenomeno ormai noto sui social network (tanto da essere diventate oggetto di parodie). Il problema è rappresentato da quelle che sembrano vere e proprie ‘coalizioni’ contro un soggetto specifico che, spesso, si trasformano in vere e proprie ondate di insulti. Chiara Ferragni ha voluto stopparle sul nascere con questa risposta.

Non è la prima volta che l’influencer usa il fioretto contro le «mamme pancine». Qualche mese fa, riprendendo proprio il famoso adagio del Signor Distruggere, ha affermato ironicamente di essere una «mamma pancina per sempre». Un simpatico siparietto arrivato al termine di un vero e proprio shitstorm di cui era stata bersaglio: tanti followers, infatti, le avevano consigliato di imparare a fare le pulizie domestiche e di evitare di perdere tempo con i «selfie da papera». L’ironia, in questi casi, è l’arma migliore.