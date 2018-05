I Backstreet boys, 20 anni dopo il loro debutto, sono tornati a esibirsi su una crociera a tema, aperta ai loro fan, in Florida. Per l’occasione la boy band ha omaggiato le rivali femminili per eccellenza, le Spice Girls. Eccoli qui nei panni dei «Spice Boys».

Sotto l’hashtag #bsbcruise2018 le fans hanno condiviso scatti e video della esperienza con la famigerata boy band che ha segnato la storia della musica pop negli anni ’90.

(Fonte kbeezy87, Instagram)