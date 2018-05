In centro spunta altra opera murale: “The end, Pd”

Una grande foto incorniciata è comparsa questa mattina in via del Babuccio a Roma, un vicolo a pochi passi da piazza Fontana di Trevi, con l’immagine di una lapide con sopra la scritta ‘the end‘

e la frase “La rivoluzione siamo noi” con in basso “Pd, tesseramento 2018“.

LEGGI ANCHE > Il murale con Di Maio e Salvini che si baciano | FOTO

L’opera è firmata Andrea Villa, molto conosciuto nell’ambito della street art.

Dopo i murales del bacio Di Maio-Salvini e di Giorgia Meloni firmati Tvboy, il fotomontaggio de ‘I Bari’ e ‘L’incendio del Nazareno’, arriva una nuova opera stavolta tutta dedicata al Partito democratico. Il Pd ora inizierà questa legislatura all’opposizione.

The end Pd, ma non solo: la mappa delle altre opere di street art

Il manifesto, su sfondo bianco e con la lapide in grigio, è stato firmato da Andrea Villa in carattere stampatello maiuscolo. Si tratta del quarto episodio di questo tipo in pochi giorni, appunto. Ecco la mappa delle varie opere d’arte di stampo politico: il murales del bacio Di Maio-Salvini e di Giorgia Meloni con in braccio un bimbo africano firmati Tvboy sono trovati il 23 marzo (giorno dell’insediamento delle nuove Camere) in via del Collegio Capranica e vicino al Senato; il fotomontaggio de ‘I Bari’, finto Caravaggio, è comparso invece a Via de’ Lucchesi, a pochi passi dal Quirinale, il 13 aprile (firmato Sirante); ‘L’incendio del Nazareno’, infine, anche questo un ‘Sirante’, si è ispirato all’Incendio di Borgo di Raffaello, ed è stato trovato il 3 maggio vicino a Largo del Nazareno, dove si stava riunendo la Direzioone del Pd, in cui Renzi mette in salvo Berlusconi portandolo sulle spalle e si vedono anche le immagini di Boschi, Orfini e Verdini.

FOTO: ANSA