Grandi novità dalla Corea del Nord: liberati 3 americani e fissato l’incontro con Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’incontro tra il segretario di Stato Mike Pompeo e il leader della Corea del Nord si è concluso in maniera positiva e, nel viaggio che lo sta riportando a Washington, è accompagnato da 3 cittadini americani detenuti a Pyongyang.

La liberazione dei tre detenuti è solo l’anticipazione necessaria per l’incontro tra i due capi di Stato. Sempre stando alle parole di Trump, Pompeo ha fissato anche luogo e data per un summit che non avrebbe precedenti.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 maggio 2018