Beppe Grillo ha ironizzato sui rifiuti di Roma posando con un cumulo di spazzatura lasciato sulle strade di New York City. Il garante M5S e comico è andato nella metropoli statunitense per partecipare a un prestigioso festival organizzato dal Wall Street Journal, il Future of Everything Festival, e su Facebook così come su Instagram ha pubblicato una foto in cui è ritratto vicino ad alcuni sacchetti della spazzatura.

Beppe Grillo ironizza sui rifiuti di Roma

A corredo dell’immagine Grillo ha scritto: «Cercano di imitarci ma non ce la faranno mai! #newyork #nyc»- La foto così come il commento sono un evidente richiamo ai problemi di gestione del ciclo dei rifiuti a Roma.

La più importante città amministrata dai Cinque Stelle è al momento in difficoltà per i molti sacchi della spazzatura che sono lasciati nelle strade di molti quartieri, visto che gli impianti al momento non riescono a smaltirli del tutto.

Beppe Grillo ha scelto l’ironia per comunicare la sua probabile insoddisfazione sul tema dei rifiuti, una battaglia che ha contraddistinto il Movimento 5 Stelle sin dall’inizio. Nei commenti su Facebook così come su Instagram, per lo più scritti da persone vicine ai Cinque Stelle, la foto di Grillo è stata molto apprezzata nonostante si potesse cogliere una vena polemica verso l’amministrazione di Virginia Raggi.