All’Ama ci sono un sacco di dipendenti malati

Boom di assenze per malattia all’Ama. A riferirlo è Il Messaggero che parla delle migliaia di assenze nella municipalizzata per lo smaltimento dei rifiuti urbani a Roma. In media si parla di 600 assenti al giorno, su circa 7.800 dipendenti. Ogni giorno, spiega l’articolo pubblicato sulla testata romana, mancano all’appello 1.200 lavoratori tra ferie, malattie, congedi e permessi vari.

Si tratta di una tendenza in aumento. Nei primi tre mesi del 2018 la media si attestava al 7,73%, contro il 7,27 registrato tra gennaio e marzo del 2017. Una quota che a volte può sfiorare il 15,81 (poco più di 1.200 assenti).

(In copertina il tag di riconoscimento su un sacchetto per la raccolta rifiuti AMA mostrato durante la conferenza stampa di presentazione di un nuovo modello tecnologico di raccolta differenziata nel quartiere ebraico di Roma, 27 novembre 2017. ANSA/CLAUDIO PERI)