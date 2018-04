Nina Moric ha lasciato Luigi Favoloso, il fidanzato attualmente impegnato come concorrente del Grande Fratello. In un post su Instagram la modella croata ha condiviso una suo foto in cui diceva, in inglese, di amare il suo lavoro e di avere il tempo dalla propria parte.

Nina Moric lascia Luigi Favoloso

Dopo aver scritto nei commenti di non aver alcuna intenzione di andare al Grande Fratello per confrontarsi con Luigi Favoloso, come anticipato da Barbara D’Urso, Nina Moric ha poi chiarato di aver lasciato il fidanzato. «nina__moricVoglio soltanto precisare a tutti quelli che mi fanno le domande: ma lo ami ancora… Sarei un’ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua..Gli auguro ogni bene ma lontano da me. Senza alcun rancore. Ora voglio pensare solo a me stessa e soprattutto alla mia serenità , pregando il Signore che finalmente posso abbracciare mio adorato figlio CARLOS», ha scritto la modella croata.

LEGGI ANCHE > ALESSANDRA MUSSOLINI ATTACCA IL SINDACO DI MACERATA PER LA PIGNATTA COL FANTOCCIO DEL DUCE

Nina Moric era legata da quattro anni a Luigi Favoloso, e grazie al fidanzato ha trovato un profilo molto più attivo sui social media. La modella croata si è distinta sopratutto come supporter del movimento neofascista di CasaPound, partecipando più volte alle loro manifestazioni e pubblicando su Facebook post in loro sostegno. Un’attività che ha contribuito allo “sdogonamento” mediatico di Cpi, rendendo decisamente più “pop” il movimento di Iannone e Di Stefano.

Selvaggia Lucarelli aveva esplicitamente accusato Luigi Favoloso di essere il vero autore dei post della modella croata, che nelle ultime settimane ha ridotto la sua attività social.