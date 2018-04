La mitica reunion degli ABBA 35 anni dopo

35 anni dopo gli ABBA sono pronti a riprendersi la scena musicale mondiale con una reunion fatta di nuovi singoli e pezzi d’annata.

L’annuncio è arrivato dalla stessa band svedese con un post su Instagram: “La decisione di andare avanti con l’emozionante progetto di avatar tour di ABBA ha avuto una conseguenza inaspettata. Tutti e quattro sentivamo che, dopo circa 35 anni, sarebbe stato divertente unire le forze di nuovo e tornare a registrare. Così abbiamo fatto. Ed era come se il tempo si fosse fermato e che fossimo stati via solo per una breve vacanza. Un’esperienza estremamente gioiosa!“.

Nella loro più che trentennale carriera, gli ABBA hanno venduto più di 400 milioni di album, mentre la loro ultima performance risale al 1986.

In attesa di conoscere le due canzoni in uscita, potremmo cominciare a ripassare quelle storiche.



(Foto credits: Ansa)