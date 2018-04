Perché il terzo royal baby è stato chiamato Louis

Se ve lo stavate chiedendo, il terzo royal baby della coppia Kate Middleton-Principe William è stato chiamato Louis Arthur Charles.

Se per Charles non ci sono dubbi, si tratta infatti di un tributo al nonno e prossimo regnante Carlo, la storia dietro a Louis è un po’ più particolare.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 aprile 2018