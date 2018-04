Oggi la metro a Roma si è fermata per il «pulviscolo»

Questa mattina, mezza Roma è rimasta paralizzata da un blocco della linea B della metropolitana. La motivazione di questa interruzione del servizio è stata fornita dal presidente della commissione Trasporti di Roma Enrico Stefano, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio. Sarebbe stata tutta colpa di un «pulviscolo» segnalato da alcuni utenti sui binari di alcune stazioni, tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio.

Pulviscolo metro Roma ferma il servizio: stazioni chiuse

Il pulviscolo, secondo quanto dichiarato, potrebbe essere stato generato da alcune pietre presenti sui binari, frutto di lavori di manutenzione ordinaria notturna eseguiti nelle scorse ore. Tuttavia, gli utenti – che non potevano conoscere questa circostanza – hanno provveduto a segnalare la presenza di questo pulviscolo ad Atac, che ha deciso comunque di interrompere il servizio. «Abbiamo visto fumo da un treno che transitava poco prima delle 7» hanno raccontato alcuni utenti.

Da Basilica San Paolo a Castro Pretorio servizio interrotto per pulviscolo metro Roma

L’interruzione tra le stazioni di Basilica San Paolo e Castro Pretorio – in entrambe le direzioni – si è protratta per circa due ore, mentre rallentamenti sono stati ravvisati sul resto della linea B. Dopo ulteriori controlli da parte di Atac, in ogni caso, si è deciso di riaprire le stazioni della metropolitana che erano state chiuse.

Nel frattempo, erano stati attivati dei mezzi sostitutivi in superficie. Tantissime le persone che, nelle ore di punta del mattino, hanno avuto diversi disagi per poter raggiungere le proprie destinazioni. Nessun guasto sulla linea, dunque, ma un accertamento su un sospetto segnalato dagli utenti.

«Ancora una volta un problema tecnico alla metro getta Roma nel caos, con i cittadini che hanno subito oggi enormi disagi a causa dell’interruzione del servizio – ha detto il presidente del Codacons Carlo Rienzi -. Chiediamo in modo particolare di verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza presso la Stazione Termini, dopo che molti passeggeri hanno segnalato oggi la chiusura delle entrate e delle uscite presso la fermata comprese quelle di scambio con la metro A». Molti utenti, infatti, hanno segnalato su Twitter la chiusura di tutte le entrate e le uscite della metro A/B, con gravi problemi legati alla sicurezza.

Segui Giornalettismo anche su Instagram: sul social network nuovi contenuti esclusivi!