Le consultazioni di Fico, Martina: «Passi in avanti, ma le differenze Pd-M5S restano»

Continuano le consultazioni di Roberto Fico a Montecitorio. Dopo i colloqui di martedì pomeriggio oggi il presidente della Camera incontra ancora una volta i vertici di Pd e Movimento 5 Stelle, il suo partito. La terza carica dello Stato ha ricevuto lunedì al Quirinale un mandato esplorativo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per verificare se ci sono possibilità di trattativa e di intesa tra Partito Democratico e M5S per la formazione di una maggioranza parlamentare e la nascita di un nuovo governo. L’incarico è stato conferito a 50 giorni esatti dalle Elezioni Politiche del 4 marzo, dopo il fallimento di un accordo tra pentastellati e centrodestra. In giornata dovrà anche riferire al capo dello Stato sull’esito delle consultazioni.

Le consultazioni di Fico, oggi nuovi colloqui con Pd e M5S a Montecitorio

Le prime consultazioni di Fico a Montecitorio, martedì pomeriggio, hanno segnato una svolta nel quadro politico. Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, dopo l’incontro con la terza carica dello Stato ha riferito ha parlato di un Pd disponibile ad un confronto con il M5S in caso di una chiusura netta del Movimento 5 Stelle ad accordi con il centrodestra e quindi con la Lega di Matteo Salvini. La posizione della delegazione Dem non è stata però apprezzata da tutto il partito, con i renziani indisponibili a trattare con i pentastellati.

Martina: «Riconosciamo passi in avanti importanti, ma le differenze restano»

Martina ha poi confermato oggi quella posizione. «Abbiamo portato al presidente Fico – ha detto il reggente Dem pochi minuti prima delle 12 dopo il secondo giro di consultazioni con il presidente della Camera – le nostre valutazioni in ordine a quello che è accaduto in questi giorni: noi riconosciamo, registriamo passi in avanti importanti che vogliamo riconoscere, in particolare rispetto ad alcune richieste, ad una richiesta fondamentale che avevamo avanzato già al primo giro di consultazioni con il presidente Fico, relativa alla necessità di chiudere la fase della trattativa, del confronto con centrodestra e Lega: sono arrivate parole importanti, definitive su questo che vogliamo riconoscere come fatto politico». «Al tempo stesso – ha aggiunto Martina – non nascondiamo le difficoltà e le differenze che animano questo confronto tra noi, e penso sia giusto dirlo per serietà e responsabilità nei confronti del Paese, di tutti gli italiani». «Abbiamo deciso – ha proseguito Martina – di convocare la direzione nazionale Pd il 3 maggio prossimo per decidere se e come accedere a questo confronto da comunità collettiva. Insieme discutiamo e poi insieme lavoriamo».

Partito Democratico ancora diviso sul confronto con il Movimento 5 Stelle

In un’intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Sandro Gozi ha bacchettato Martina. «Ha accelerato troppo» – ha detto Gozi – «non è stato garante della posizione di tutti» prendendo «una posizione netta a favore del possibile accordo con i Cinque Stelle. Non è stato una figura super partes ma ha preso una strada ben precisa, diventando una delle parti in causa». Anche il ministro Carlo Calenda, a Radio Capital, ha ribadito la sua contrarietà ad un accordo con i pentastellati. «Se il Pd facesse un’alleanza con il M5S farebbe malissimo. Tra noi e il M5S c’è una distanza siderale, bisogna avere un minimo comune denominatore», ha detto ribadendo di essere pronto a lasciare il partito in caso di intesa con i grillini.

Tra gli esponenti Dem che non chiudono all’ipotesi di un dialogo con il M5S c’è l’ex ministra ed ex presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi. In un’intervista a Repubblica, ha dichiarato: «Prima vengono gli interessi del Paese, poi quelli del Pd. Perciò penso che occorra valutare se un accordo con i 5 Stelle sia possibile. Ma attenzione, non è che si vanno a vedere le carte in nome di un nobile motivo e poi lo si trasforma in un accordo di potere, sulle poltrone, sul numero dei ministeri, su chi va a Palazzo Chigi e chi no». «Non mi sono mai augurata un governo tra 5 Stelle e Lega, che considero uno scenario preoccupante per l’Italia. Ma quella prospettiva, che sembra ora fallita, inchioda il Pd alle sue responsabilità».

I pentastellati confermano Di Maio premier

E mentre il Pd si divide e discute in maniera accesa sulle possibilità di intesa con il M5S, gli stessi pentastellati ribadiscono il loro netto sostegno alla candidatura a premier di Luigi Di Maio. Stamattina il deputato Manlio Di Stefano, a Studia 24, su Rainews, ha ripetuto che «chiunque oggi non sia Di Maio non sarebbe riconosciuto da chi il 4 marzo ha votato per Di Maio premier». Gli iscritti, ha affermato il parlamentare del Movimento 5 Stelle «hanno scelto Di Maio», dopo il voto degli italiani «andiamo a chiudere un cerchio: Di Maio si è candidato, ha preso i voti e vogliamo che diventi premier».

Gli incontri del presidente della Camera dopo Mattarella e Casellati

Il mandato esplorativo assegnato da Mattarella a Fico lunedì scorso è arrivato dopo diversi giri di consultazioni con le forze politiche. Il presidente della Repubblica ha ricevuto i partiti al Quirinale per la prima volta dopo il voto del 4 marzo nei giorni 4 e 5 aprile. Una seconda tornata di colloqui al Colle si è svolta il 12 e 13 aprile. La settimana seguente, il 18 aprile, il capo dello Stato ha conferito un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, per verificare le possibilità di accordo tra coalizione di centrodestra e Movimento 5 Stelle. La seconda carica dello Stato ha poi riferito a Mattarella due giorni dopo. Il presidente della Repubblica ha dunque affidato un nuovo mandato esplorativo, al presidente della Camera, il 23 aprile, per verificare le probabilità d’intesa nel centrosinistra. Fico dovrà riferire sui suoi colloqui entro oggi, 26 aprile.

Il calendario

Il calendario delle consultazioni di Fico a Montecitorio di oggi precede un incontro del presidente della Camera con la delegazione del Pd alle 11 e un colloquio con i rappresentanti del M5S alle 13. Nel pomeriggio poi l’esploratore salirà al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’esito del mandato esplorativo.

(Foto da archivio Ansa)