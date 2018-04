Bovisio Masciago (Monza), marito spara e uccide la moglie, poi si costituisce dai carabinieri

È morta ancor prima di arrivare in ospedale a Monza una donna di 35 anni ferita dal marito con alcuni colpi di pistola mentre camminava in strada a Bovisio Masciago, comune della provincia di Monza Brianza, intorno alle 13 di oggi. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118, il suo cuore non ha retto. Il marito subito dopo si è costituito ai carabinieri di Seveso.

Femminicidio a Bovisio Masciago (Monza), spara e uccide la moglie

La dinamica del femminicidio secondo le prime testimonianze di chi era presente. La 35enne stava camminando lungo il centralissimo Corso Italia di Bovisio Masciago, quando il marito è sceso da un’auto (probabilmente una Smart) e, dopo aver estratto la pistola, avrebbe fatto fuoco in direzione della donna, per poi risalire in auto e andare a costituirsi dai carabinieri. Le testimonianze sono ora al vaglio dei carabinieri di Desio (sempre nella provincia di Monza Brianza) cui spettano le indagini. La circolazione nella zona dell’aggressione è stata interrotta per i rilievi di rito.

(Immagine da Google Maps)