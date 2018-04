Gli studenti umiliano il prof in classe a Lucca, spuntano altri tre filmati | VIDEO

Il video che ha fatto il giro della rete che mostra l’allievo di un istituto tecnico commerciale di Lucca mentre minaccia un professore in classe, arrivando perfino a chiedergli di inginocchiarsi, non è l’unico filmato di umiliazioni al docente diffuso. In circolazione, sui social media e sul web, ci sono anche altre immagini di comportamenti gravemente offensivi assunti dagli studenti nei confronti dello stesso insegnante 64enne.

Gli altri video degli studenti che umiliano e minacciano il prof in classe a Lucca

Sarebbero almeno altri tre video. In uno dei filmati si vede un alunno (un altro, diverso da quello che ordinava al docente «Mi metta sei») che indossa un casco da motociclista e si avvicina al professore mimando una testata. Lo studente colpisce anche lievemente il professore, che gli chiede di smettere. In un altro video un ragazzo sbatte sulla cattedra anche contenitori per la raccolta della carte. Posiziona due cestini, uno sopra un altro. In un altro filmato ancora si sentono allievi che bestemmiano e offendono.

Gli episodi sono stati registrati tutti nella stessa classe del biennio. E i protagonisti sono quindi tutti minorenni. Dopo le denunce sono probabili le sospensioni per gli allievi. Ma a far luce sul caso sarà anche un’indagine avviata dalla polizia. Sono tre gli studenti finiti nel registro degli indagati dopo la registrazione e la diffusione del video. Le accuse sono di violenza privata aggravata in concorso ma potrebbe anche configurarsi l’ipotesi di stalking. Ieri il dirigente scolastico ha denunciato in Questura la circolazione del filmato senza le schermature obbligatorie per legge quando i protagonisti sono minorenni. La Polizia postale ha sequestrato i video nell’ambito di un’indagine che coinvolge anche la Digos.

(Foto dal web)