La Casa di Carta 3 ci sarà: nuovi episodi nel 2019

La terza stagione de La Casa di Carta 3 andrà in onda su Netflix nel 2019. Ad annunciarlo è l’account ufficiale di Netflix attraverso un post pubblicato su Facebook oggi 18 Aprile.

“La casa de papel”, così si pronuncia in spagnolo, è una serie TV spagnola prodotta e distribuita dalla rete Antena3. Ora la piattaforma Netflix ha l’esclusiva di distribuzione internazionale, ovvero oltre i confini iberici. Ha avuto un enorme successo.

La Casa di Carta è la serie (non in lingua inglese) più vista della storia della piattaforma streaming. Nel profilo Twitter di El Profesor non solo si parla di un nuovo colpo ma anche di nuovi personaggi.