Danilo Aquino è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 15. Romano e di bello aspetto, il 31enne lavora come tecnico di elettrodomestici ed è tifoso della Lazio. Residente nel quartiere di Tor Bella Monaca, Danilo Aquino potrebbe diventare il protagonista di uno dei primi scandali del Grande Fratello 15.

Danilo Aquino, frasi omofobe e razziste sul profilo Facebook del concorrente del Grande Fratello 15

La produzione ha puntato molto, con una comunicazione anche eccessiva per enfasi, sulla presenza di tre concorrenti omosessuali. Sul profilo personale Facebook di Danilo Aquino, pubblico, sono comparsi diversi commenti omofobi e razzisti, come mostrato da Bitchy F. Il concorrente del GF 15 ha scritto «Sticazzi! I strani so loro mica noi», riferendosi ai gay, mentre in merito ai nigeriani ha commentato: «Mo tocca sta vicino pure alla comunità dei nigeriani: ma perché non ve ne tornate a casa vostra così almeno nessuno ve rompe li cojoni oltre che i fratelli della vostra stessa comunità? Ennamo no».

LEGGI ANCHE > OH GUARDA CI SONO TRE OMOSESSUALI AL GRANDE FRATELLO!

In questo commento Danilo Aquino si riferiva al cordoglio per la morte di Emmanuel Chidi Namdi.

Tra i post controversi ci sono anche attacchi a Tiziano Ferro che mostrano un atteggiamento negativo per l’omosessualità del cantante.