Matteo Salvini è impegnato in campagna elettorale in Molise, dove cerca di spingere alla vittoria il candidato presidente del centrodestra, Donato Toma. Durante le sue iniziative, come documentato dal giornalista del Fatto Quotidiano Antonello Caporale, il leader della Lega ha incontrato alcune donne rom, e ha posato in foto con loro.

Matteo Salvini e la foto con le donne rom in Molise

Un’immagine peculiare, e che non è stata diffusa sui seguitissimi canali social di Salvini curati da Luca Moris, uno dei più brillanti comunicatori politici italiani. Matteo Salvini incontra abitualmente centinaia di persone durante le sue iniziative, e vista la sua popolarità accetta con entusiasmo di posare in foto con loro.

L’immagine di Salvini sorridente al fianco di tre donne rom pubblicata da Antonello Caporale appare però una novità, chissà se indicativa di svolte positive sul tema dei diritti civili, della tutela delle minoranze e dell’integrazione.

Il leader della Lega ha condotto, in particolare su Facebook, campagne molto violente contro i rom, riprendendo moltissimi articoli che parlavano di loro reati, così come realizzando diverse incursioni nei campi rom assai pubblicizzati. Una delle sue espressioni più famose, “ruspa!”, era stata coniata proprio per indicare i suoi propositi di smantellare i campi rom.