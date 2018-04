«L’udienza di Cappato sarà in Corte Costituzionale il 23 ottobre»

«È stata fissata per il 23 ottobre alle 9.30 l’udienza per la Corte Costituzionale per la verifica di costituzionalità di un divieto che vede oggi Marco Cappato imputato per aiuto al suicidio. Marco Cappato, per aver aiutato DJ Fabo, rischia dai 5 ai 12 anni di carcere», annuncia con un video messaggio l’Avvocato Filomena Gallo – coordinatore del collegio di difesa di Cappato.

Gallo e Cappato hanno ricevuto l’avviso di udienza dalla cancelleria della Corte Costituzionale mentre si trovavano a Bruxelles per il Congresso Mondiale per la libertà di scienza organizzato da Associazione Luca Coscioni presso il Parlamento Europeo e dedicato al tema della “Scienza per la democrazia”. Una tre giorni focalizzata su temi come: il metodo scientifico quale strumento chiave per le democrazie moderne; il diritto per gli scienziati di condurre ricerche così come il diritto per le persone di beneficiare dei risultati della ricerca stessa; l’editing del genoma di esseri umani e piante; i diritti dei pazienti; la ricerca sulle cellule staminali embrionali; i diritti riproduttivi ; la ricerca sulle sostanze controllate; le malattie rare; la medicina rigenerativa e vaccini.

«Per il 21 aprile, l’Associazione Luca Coscioni ha convocato la prima giornata di mobilitazione nazionale sul testamento biologico – aggiunge Gallo nel video messaggio -. Saremo in oltre 100 piazze. A questo parlamento, noi chiediamo che sia calendarizzata la legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia, che giace in parlamento dal 2013, affinchè nessun cittadino debba recarsi all’estero per esercitare un diritto che attiene alla libertà di scelta».