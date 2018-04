L’ambasciata russa a Londra si felicita per le dimissioni di Yulia Skripal dall’ospedale

Nel tentativo di continuare a proporsi come vittima e non carnefice, la Russia si è congratulata per la guarigione di Yulia Skripal, vittima di un avvelenamento con il gas nervino avvenuto il 4 marzo scorso a Salisbury mentre era in compagnia del padre, ex spia russa.

We congratulate Yulia Skripal on her recovery. Yet we need urgent proof that what is being done to her is done on her own free will.

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 10 aprile 2018