Gli avvocati di Edson Tavares, l’ex compagno che aggredì Gessica Notaro (e che sta scontando la pena di 18 anni – 10 per l’aggressione con l’acido a Gessica e 8 per stalking nei suoi confronti) attaccano i giudici di Ballando con le stelle. Sabato scorso Notaro ribadì, davanti al pubblico: «Non mi farete tacere, continuerò a parlare: per me, per tutte le donne che non ci sono più e per quelle chiuse in casa che non hanno la forza di reagire». Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone, giudici del talent, hanno preso delle posizioni dure nei confronti degli avvocati. E il team legale ha scritto alla Commissione vigilanza Rai e al ministero della Giustizia.

I legali di Tavares sulle critiche sollevate da Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone

«Quello che è accaduto sabato 7 aprile nella trasmissione – attacca il legale Luzi sul Resto del Carlino – è gravissimo. Per gli insulti e gli attacchi che abbiamo ricevuto, per il modo in cui giudici e concorrenti commentano una vicenda processuale che non conoscono, e che non è ancora arrivata alla fine visto che finora c’è stata una sentenza di primo grado. Non possiamo continuare a tollerare quello che accade a Ballando con le stelle».

Sarebbe già pronta una seconda lettera, questa volta indirizzata al ministero della Giustizia e all’autorità di vigilanza della Rai, per chiedere «una volta per tutte di mettere fine a quel processo mediatico che si è scatenato contro Tavares nel programma televisivo. C’è in gioco una questione essenziale, un tema di diritto: i processi vanno fatti in aula, non in televisione. Chiediamo di porre fine a questa situazione, che non fa altro che esasperare in vista del processo alla Corte d’Appello».