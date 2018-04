Addio seconda pagina di Google, arriva (su mobile) lo scroll infinito

Importanti novità in casa Google. Per le ricerche che verranno effettuate da dispositivi mobili, infatti, verrà inserito un pulsante “altri risultati” allargando l’offerta della visualizzazione senza per forza dovere cliccare su pagina 2, 3 e via di seguito.

Termina l’epoca della paginazione per entrare in quella che si potrebbe definire “long-form”. Al momento si tratta ancora di un test e bisognerà valutare i possibili cambiamenti per chi si occupa di ottimizzazione dei contenuti sui motori di ricerca.

Il mistero aleggia anche sulla navigazione da desktop: l’azienda di Mountain View non ha sciolto le riserve per una sua implementazione.

(Foto credits: Ansa/Dpa)