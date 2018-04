In arrivo il primo dispositivo di Spotify per ascoltare musica in auto

È tutto pronto per la presentazione del primo hardware targato Spotify. Il 24 aprile prossimo con ogni probabilità verrà presentato il dispositivo pensato per ascoltare la musica comodamente in auto.

La grande novità riguarda il dispositivo vocale che permetterà di fornire comandi senza staccare le mani dal volante e, dopo il successo del lancio a Wall Street a inizio aprile, l’azienda è pronta ad ampliare la propria offerta.

Anche se non è ancora stata ufficializzata la novità da parte dei moderatori, diversi utenti hanno ricevuto a febbraio un’offerta app riguardo un nuovo dispositivo.

Spotify might be launching their smart speaker on 24 April https://t.co/yLS3hg1TZb pic.twitter.com/2PNnJau9gB — KLGadgetGuy (@klgadgetguy) 9 aprile 2018

Come segnalato su Reddit, con un abbonamento mensile a 12,99 dollari per un anno i clienti hanno ricevuto questo invito, inclusa tutta l’offerta musicale premium.

L’appuntamento è dunque fissato al 24 aprile a New York. Spotify promette di essere un attore protagonista nel campo musicale ancora per tanti anni.

