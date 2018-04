Giulia De Lellis ha partecipato all’ultima puntata delle Iene, per incontrare uno dei suoi hater che la coprono di insulti sui social media.

Giulia De Lellis non sa che Londra è la capitale del Regno Unito

Durante l’intervista con Mary Sarnataro Giulia De Lellis ha precisato la sua professione – esperta di tendenze, il modo in cui traduce influencer – e ha ammesso di non essere una persona colta. Al Grande Fratello Vip del 2017 la concorrente era diventata celebre per i suoi errori marchiani. Alle Iene, forse giocandoci, ne ha ripetuto un altro. Interrogata su quale fosse la capitale del Regno Unito, Giulia De Lellis non ha saputo rispondere.

Dopo lo stupore di Mary Sarnataro per l’incapacità di rispondere alla domanda che le aveva posto, la influencer ha chiesto se la capitale del Regno Unito iniziasse con la lettera “B”. La Iena, sempre più stupita, si è detta presa in giro, dicendo che si trattasse di Londra. Giulia De Lellis è scoppiata a ridere rimarcando come sapesse la risposta. Nel resto dell’intervista alle Iene la influencer, fidanzata di Andrea Damante, dopo aver letto i molti insulti ricevuti, si è incontrata con un suo hater.