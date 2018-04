Antinelli vs. Varriale: lite su Twitter dopo la morte del giornalista Scardina

Nel giorno della commemorazione per la morte del giornalista di Rai Sport Ignazio Scardina, scomparso nella notte tra venerdì e sabato dopo aver a lungo lottato contro una grave malattia, è scontro su Twitter tra i colleghi Alessandro Antinelli ed Enrico Varriale.

Al centro di tutto – spiega Sportface – sono condoglianze fatte da Varriale al giornalista scomparso. In passato Varriale accusò Scardina di favorire alcune figure all’interno della redazione calcio della Rai. Ne scaturì un processo legato a Calciopoli dal quale Scardina uscì completamente innocente.

Qui al lite:

No, non riposa in pace.

— Alessandro Antinelli (@AleAntinelli) 7 aprile 2018