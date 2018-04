Un elicottero della Marina è caduto in mare, morto uno dei 5 membri dell’equipaggio

È morto uno dei cinque componenti dell’equipaggio dell’elicottero della Marina Militare impegnato nell’operazione Mare sicuro caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante un’esercitazione notturna. La notizia è stata data con un comunicato della forza armata, in cui si ricorda quanto accaduto.

La Marina ha spiegato che: ‘Nella tarda serata di ieri un elicottero SH 212 di Nave Borsini, del dispositivo Mare Sicuro in Mediterraneo centrale, è caduto in mare in prossimità dell’unita per cause in corso di accertamento’. ‘Tutti e cinque gli occupanti del mezzo sono stati prontamente recuperati dai mezzi della nave. Quattro di loro sono in buone condizioni, mentre lo specialista di volo, C1^cl. Andrea Fazio, recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo di Nave Borsini nel corso delle operazioni di rianimazione. I famigliari del militare, effettivo presso il secondo Gruppo Elicotteri di Stanza a Catania sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale. Altre unità della Marina Militare sono accorse in assistenza a Nave Borsini nella zona dell’ammaraggio’.

(Foto: la nave Comandante Borsini. Fonte: archivio Ansa)