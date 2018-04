Scontro tra treni metro a Duisburg, almeno 20 feriti | LIVE

Oltre 20 persone sono rimaste ferite in una collisione tra due treni della metropolitana a Duisburg, in Germania. Lo rende noto un portavoce della polizia locale. L’incidente è avvenuto in una galleria nel quartiere di Meiderich. Secondo i media almeno due dei feriti sarebbero in condizioni gravi.

Nello specifico si parla di ventidue feriti, di cui 2 in gravi condizioni, altri 13 curati sul posto. il tamponamento, stando a quanto riferito dai media locali è avvenuto in un tunnel a Duisburg-Meiderich, vicino alla fermata Auf dem Damm.

(Screenshot from Youtube)