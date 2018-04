Sigfrido Ranucci di Report minacciato da alcuni «transumanisti a 5 stelle»

L’occasione è rappresentata dal servizio di Report, andato in onda nella puntata di ieri 2 aprile 2018, a proposito del transumanesimo, ovvero quel movimento culturale che vorrebbe sfruttare le scoperte scientifiche per migliorare alcuni aspetti biologici dell’uomo, anche in chiave post umana. Sulla pagina Facebook del programma sono comparsi alcuni commenti riferiti al conduttore Sigfrido Ranucci firmati da esponenti di quello che viene definito «Transumanesimo a 5 Stelle», un gruppo di elettori del Movimento che aderiscono a questa forma di pensiero.

SIGFRIDO RANUCCI, LE MINACCE SULLA PAGINA FACEBOOK DI REPORT

«Sigfrido Ranucci con l’intervista a Stefano Vaj mandata in onda da Report hai segnato la tua condanna, maledirai il giorno in cui hai mandato in onda quella intervista te lo giuro su ciò che ho più caro – è il contenuto del post di un utente -. Fosse l’ultima cosa che faccio nella mia vita la tua carriera è finita, mai più comparirai in video come presentatore, mai più riceverai un incarico importante ora ti distruggo come giornalista, non immagini nemmeno cosa posso fare. Potevi presentare il transumanesimo in mille modi diversi, hai scelto il peggiore, quello che ti ha condannato e non ti servirà andare a leccare a qualche deretano sei finito… Oggi tu hai decretato la fine della tua carriera vuoi scommetterci? Ripeto non puoi fare più nulla ti pentirai amaramente di aver mandato in onda l’intervista a Stefano Vaj parlando di transumanesimo nel modo in cui hai fatto».

Nel corso della puntata, con l’intervista a Stefano Vaj, Report ha fatto il punto sul panorama del transumanesimo italiano, che – a quanto pare – trova terreno fertile in tutti i partiti dell’arco costituzionale e non solo. Tuttavia, Report ha collegato questa specifica dottrina – il cui punto di riferimento Stefano Vaj ha spesso utilizzato delle simbologie e dei termini vicini al neo-fascismo – con alcune derive come l’eugenetica e il «miglioramento della razza umana». Insomma, un legame che, visti i recenti episodi collegati a Cambridge Analytica con le società che hanno accesso ai dati personali degli utenti dei social network e che pertanto possono influenzare il pensiero comune, sembra essere piuttosto preoccupante.

SIGFRIDO RANUCCI, LA NOTA DI TRANSUMANISTI A 5 STELLE

La trasmissione non è piaciuta agli esponenti di Transumanesimo a 5 Stelle che, sulla propria pagina Facebook, ha scritto una nota critica ma decisamente pacata:

Ancor meno, però, è piaciuta ad alcuni suoi iscritti che – pubblicamente – hanno rivolto delle minacce personali all’attuale conduttore della trasmissione ideata da Milena Gabanelli. La Rai, in una nota «esprime massima solidarietà al giornalista e alla redazione del programma e si muoverà in tutte le sedi opportune a loro tutela». Inoltre, l’azienda di Viale Mazzini «ribadisce che il lavoro di inchiesta di Report appartiene pienamente allo spirito e alla missione del Servizio Pubblico, che è e sarà sempre dalla parte della libertà di informazione».

(FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MEO)