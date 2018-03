Gaza, la Grande marcia del ritorno, organizzat al confinea tra la Striscia di Gaza e Israele, è stata segnata da violenze. 16 o 17 palestinesi sono morti: il numero delle vittime non è ancora definitivo visto che il rappresentante della Palestina alle Nazioni Unite ha indicato gli uccisi in 17, a differenza dei resoconto giornalistici.

Gli spari dei cecchini contro i palestinesi, senza armi, a Gaza

I feriti sono stati diverse centinaia. Molti media nazionali e internazionali hanno scritto di scontri, anche se nei video che circolano sui social media la dinamica delle uccisioni o dei ferimenti appare piuttosto diversa. Dopo momenti di tensione l’esercito israeliano ha sparato, attraverso cecchini appostati lungo il confine e propri mezzi militari come i carri armati, contro manifestanti disarmati, che si muovevano lungo il confine.

Disgusting and awful..

Moments of killing a Palestinian young man in cold blood by an Israeli Zionists snipers at #Gaza strip borders during the peaceful protests of #GreatReturnMarch , i was there we were protesting peacefully and Israeli were shooting directly toward us !! pic.twitter.com/h5ydVRRqhf

— Ÿousef🇵🇸 (@Joo_Gaza) 30 marzo 2018