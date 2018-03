Salvini risponde all’Espresso: «I russi non ci hanno dato né soldi né matrioske»

«Non ho nascosto milioni di euro, i russi non ci hanno dato né soldi né matrioske». Lo dice Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook, replicando a un articolo de ‘L’Espresso’ sui presunti ‘conti segreti’ della Lega.

«Salvini ha nascosto milioni di euro? Nella tasca destra non li trovo, nella sinistra neanche, provo sotto il cuscino. Voi sapete dove sono? Se lo sapete mi date una mano. La risposta a un titolo simile può essere milioni di sorrisi e una querela», rimarca il leader leghista. Salvini non manca di attaccare i giornalisti autori dell’inchiesta fatta: «O sono cretini o in malafede». La Lega Nord ha annunciato querela contro il settimanale.