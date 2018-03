Claudio Amendola ha definito Matteo Salvini il miglior politico degli ultimi 20 anni. L’attore, notoriamente sostenitore dei partiti di sinistra, ha fatto un sorprendente elogio del leader della Lega, rimarcando la sua capacità di occupare lo spazio della rappresentanza degli operai e dei ceti sociali meno abbienti.

Per Amendola la Lega è stata presente tra le classi più deboli, acquisendo un grande vantaggio rispetto alle altre forze politiche, occupando il territorio in prima persona. Secondo l’attore anche in questa fase politica complicata Matteo Salvini sta dimostrando di essere un politico molto capace, come evidenziato nell’elezione dei presidenti di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.

Claudio Amendola ha spiegato a L’Aria che Tira, trasmissione de La7 condotta da Myrta Merlino, di non esser diventato un leghista, e di aver votato Liberi e Uguali, confermando così il suo sostegno alla sinistra. L’attore romano, che si è più volte definito comunista, in passato elettore di Rifondazione e di Nichi Vendola, ha anche auspicato un governo tra Lega e M5S, visto che l’Italia non potrebbe sopportare una situazione di stallo politico simile a quello della Spagna.

Le dichiarazioni di Amendola pro Salvini sono state oggetto di ironie sui giornali di centrodestra, come Libero e Il Giornale, vista la dichiarata fede politica di sinistra dell’attore, ribadita in realtà nell’intervista a L’Aria che Tira.