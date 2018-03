Frizzi, Virginia Raggi in fila tra gli altri cittadini per l’omaggio al conduttore | VIDEO

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha voluto rendere omaggio al conduttore della Rai Fabrizio Frizzi. Il primo cittadino della Capitale si è recata in Viale Mazzini e ha voluto fare la fila insieme agli altri cittadini, in coda per entrare all’interno del palazzo al numero 14 per offrire un ultimo pensiero all’amato personaggio televisivo.

FRIZZI VIRGINIA RAGGI IN FILA CON GLI ALTRI CITTADINI

Virginia Raggi ha scelto di non utilizzare l’ingresso laterale riservato ai parenti e agli amici più stretti di Fabrizio Frizzi, alle autorità e agli altri colleghi della televisione. Insieme ad alcuni membri del suo staff, la Raggi ha percorso il tratto di strada transennato destinato dalle forze dell’ordine ai cittadini che da questa mattina alle 9 hanno voluto omaggiare il conduttore Rai.

La sindaca, a testa bassa, è entrata nel cancello antistante il palazzo della Rai in Viale Mazzini, 14. Tanti i fotografi e i giornalisti che hanno immortalato il momento. All’uscita dalla camera ardente, Virginia Raggi ha poi rilasciato un brevissimo commento: «Frizzi di fatto era uno di noi – ha detto la sindaca di Roma -, uno che entrava nelle case con il sorriso e diventava quasi di famiglia. Oggi è un grosso dolore per tutti».