“Tutte le strade portano a Roma, dove le buche distruggono le tue gomme”, il New York Times sfotte la capitale

Il corrispondente del New York Times in Italia Jason Horowitz ha scritto un articolo sull’ormai troppo noto problema di Roma: le buche. Il freddo di queste settimane ha danneggiato più del solito le strade della capitale e i proclami della sindaca Virginia Raggi per un intervento emergenziale non hanno fermato le speculazioni.

Ed è così, dunque, che uno dei più noti giornali negli Stati Uniti ha intitolato in maniera ironica “tutte le strade portano a Roma, dove le buche distruggono le tue gomme”.

L’amara verità è stata seguita da un’analisi dei grandi problemi della capitale:

Un velenoso cocktail di cattiva gestione cronica, corruzione, burocrazia, abbandono, traffico pesante, neve rara e pioggia costante ha trasformato le strade di Roma in una moderna rovina che ha superato la spazzatura, le tubature dell’acqua e gli autisti di autobus come l’emblema di una città degradata in un altro declino

La conclusione è che i romani di oggi tengano alle proprie strade meno di quelli di ieri. Basta farsi un giro lungo la via dell’Appia antica, costruita a cavallo del IV e III secolo a.c., per capirlo.