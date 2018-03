Trèbes: il tenente della polizia che si offre in cambio di un ostaggio | VIDEO

Ha chiesto al terrorista di entrare come ostaggio, per liberare almeno una persona, l’ultima. A riportarlo è Il Figaro. Un tenente colonnello della polizia, che si trova in questo momento all’interno del locale, si è offerto volontario per uno scambio. Il terrorista ha liberato il cliente in cambio del militare.

Sui social l’uomo è già l’eroe del momento.

Un lieutenant colonel de 45 ans s’est échangé contre un otage à #Trèbes C’est dire le courage de cet homme.. oui les héros existent encore.. — GM (@G_mrcco) 23 marzo 2018

Quand un gendarme de 45 ans échange sa vie avec celui d’un otage. Nous pensons très fort à vous #FiersDeNosForceDelOrdre #Carcassonne #Trebes #Otages — Kerima (@kkerima) 23 marzo 2018

Le lieutenant mérite la légion d’honneur. #Trèbes — Ryhn 💦 (@_reyhen) 23 marzo 2018

Ancora però, dopo il blitz, non si hanno sue ulteriori notizie.

(Un’immagine tratta da Google Maps mostra il supermercato dove un uomo, al grido di Allah Akbar’, ha preso degli ostaggi dopo aver sparato a due poliziotti a Trebes, vicino a Carcassonne, il 23 marzo 2018. ANSA/ GOOGLE MAPS)