L’ex modella di Playboy: «Trump tentò di pagarmi dopo un rapporto sessuale, mi offese»

Donald Trump tentò di pagare un ex modella di Playboy, Karen McDougal, dopo un rapporto sessuale consensuale, un gesto che offese la donna. È quanto ha racconta lei stessa alla Cnn, nella sua prima intervista televisiva rilasciata dopo aver fatto causa alla American media inc, società editrice del Nazional Enquirer, per aver comprato in esclusiva alla vigilia delle presidenziali, senza pubblicarla, la storia del suo affaire con Trump una decina di anni fa.

L’ex modella di Playboy Karen McDougal: Trump mi offese con soldi per il rapporto sessuale

L’affaire fu negato dal tycoon, anche se a mediare l’accordo da 150mila dollari fu il suo avvocato Michael Cohen, lo stesso al centro di una vicenda analoga con protagonista la pornostar Stormy Daniels. «Dopo il rapporto intimo, tentò di pagarmi e davvero non sapevo come prenderla», ha raccontato Karen McDougal, che è stata playmate dell’anno di Playboy nel 1998 e del mese a dicembre 1997. «Non so neppure descrivere l’espressione sulla mia faccia, deve essere stata molto triste», ha proseguito. «Non sono quel tipo di donna», fu la sua riposta a Trump. «Oh, sei veramente speciale rispose lui», ha riferito. «Mi ferì il fatto che mi vedeva in quella luce». L’ex coniglietta di Playboy ha detto di essersi sentita «molto colpevole» di essere andata nel suo appartamento. Quanto a Melania Trump, che l’attuale presidente Usa aveva sposato durante il presunto affaire, Karen ha espresso rimorso e si è scusata: «Cosa posso dire tranne che mi dispiace? Mi dispiace, non vorrei che fosse fatto a me».