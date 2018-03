Angela Merkel, Theresa May e Dalia Grybauskaite ritratte giovanissime mentre studiano a una prestigiosa università americana, prova della esistenza di una cupola “euro” o UE. Suona incredibile, ma è stata condivisa – e in questo momento neppure cancellata – da Antonio Maria Rinaldi, uno dei commentatori no euro più seguiti.

La bufala no euro della cupola di Angela Merkel, Theresa May e Dalia Drybauskaite

Esperto di finanza, professore straordinario presso la Link Campus University di Roma, Antonio Maria Rinaldi ha condiviso una foto di Angela Merkel in questo modo. «Poi dicono che non esistono le “cupole”! Anni 1991-92 tre amiche Angela Merkel, Teresa May e Dalia Gribauskaite (Presid. Lituania) durante il corso studi amministrazione nell’Istituto economia internazionale dell’università Georgetown USA», scrive Antonio Maria Rinaldi a corredo dell’immagine.

LEGGI ANCHE > LA VERA STORIA DELLA GELATAIA CHE NON SERVE SALVINI E VIENE «LICENZIATA»

In questo tweet non c’è nulla di vero, a parte forse il fatto che Merkel, May e Grybauskaite siano amiche. In primis: nella foto è ritratta solo la cancelliera tedesca, ma l’immagine non è stata scattata nel 1991/92 – quando aveva quasi 40 anni visto che è nata nel 1954- bensì nel 1972, quando non ne aveva neppure 20. Come si nota dalla immagine. La foto è stata scattata durante un Capodanno passato a Berlino durante l’adolescenza di Angela Merkel nella Germania comunista.

Theresa May e Dalia Grybauskaite sono sostanzialmente coetanee della cancelliera tedesca – entrambe del 1956 – quindi anche per loro sarebbe stato impossibile apparire così giovani in una foto del 1991/1992, oltre all’ovvio fatto che non siano presenti in quell’immagine. Nonostante più persone, come il giornalista Udo Gümpel , abbiano fatto notare l’assoluta falsità del tweet di Antonio Maria Rinaldi, il polemista no euro non l’ha ancora rimosso.