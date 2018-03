Starbucks lancia una sfida da 10 milioni di dollari per creare tazze ecosostenibili

La catena statunitense di caffetteria Starbucks ha lanciato un concorso per la realizzazione di tazze ecologiche. Insieme a Closed Loop Partners è previsto un finanziamento da 10 milioni di dollari, attraverso la NextGen Cup Challenge, per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti a firma Starbucks.

Ogni anno, infatti, vengono consumati 600 miliardi di bicchieri di plastica o carta ma solo una minima parte viene riciclata.

“I nostri partner vendono con orgoglio caffè sostenibile in 28mila sedi in tutto il mondo, ma tutti vogliono portare la nostra capacità di servirlo in modo sostenibile al livello successivo“, ha affermato Colleen Chapman, vicepresidente di Starbucks. “Nessuno è soddisfatto dei progressi incrementali realizzati fino ad oggi, non ci stiamo muovendo abbastanza velocemente. Quindi oggi stiamo lanciando una sfida per la sostenibilità e per lavorare insieme come un’industria per portare sul mercato una tazza completamente riciclabile e compostabile, con un’ambizione triennale“.

La sfida è lanciata. Chi riuscirà a raccoglierla?