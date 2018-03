Rosa Perrotta ha commesso un errore davvero incredibile all’Isola dei Famosi. Durante il programma è stato trasmosso un filmato durante il quale la concorrente ha ricevuto un comunicato.

Rosa Perrotta non sa leggere l’abbreviazione «Sig.ra» all’Isola dei Famosi

Nel testo c’era scritto l’abbreviazione «Sig.ra», ovvero signora, ma Rosa Perrotta non è stata in grado di leggerlo correttamente. Come si nota nel video di Trash italiano ripreso da Bitchy F, la ex tronista riesce a dire «Sigra? Cos’è questa sigra? Sarà una sciamana».

Espressioni che hanno suscitato una forte ilarità online, visto che Rosa Perrotta, come anche da presentazione sul sito dell’Isola dei Famosi, evidenzia spesso la sua laurea in Management strategico ottenuta col massimo dei voti, 110 e lode. Formazione accademica che non l’ha aiutata a leggere correttamente «Sig.ra».

Rosa Perrotta, oltre alla laurea, è diventata famosa come tronista di “Uomini e Donne”. Durante e dopo il programma di Maria De Filippi ha iniziato una relazione con il suo corteggiatore, Pietro Tartaglione, molto seguita sui siti di gossip così come sui social media.

