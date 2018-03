È nato Leone Lucia Ferragni, figlio di Chiara Ferragni e Fedez?

Sarebbe nato Leone Lucia Ferragni, figlio di Chiara Ferragni e Fedez che hanno dato entrambi i cognomi al piccolo, a Los Angeles. La nota fashion blogger non ha pubblicato nulla stamane e finora non c’è conferma ufficiale dai canali social della coppia. Ma il dubbio in rete aumenta. Anche perché dietro la notizia, tenuta finora riservata, ci sarebbe un noto settimanale.

A twittare il dubbio è il giornalista Luciano Verre: «Nato a Los Angeles Leone il figlio di CHIARA FERRAGNI e FEDEZ ma la notizia non è stata divulgata perché sul lieto evento vige una importante esclusiva con un settimanale italiano pagata fior di quattrini.Insomma appena nato e il piccolo Leone è già un bravo influencer anche lui».