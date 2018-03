Era arrivata a pesare solo 35 chili, non riusciva più a salire le scale, ed era costretta a vivere in una casa senza specchi. «Me li avevano fatti togliere loro, per non vedermi», ha raccontato. È l’agghiacciante testimonianza di una delle vittime della setta microbiotica sgominata pochi giorni fa attiva nelle Marche e in Emilia Romagna, guidata da Mario Pianesi, ora indagato con i suoi collaboratori. Era il 2013 quando la donna, che vive nel Pesarese, si presentò alla questura di Forlì per denunciare la sua terribile storia. Come tanti altri, era stata manipolata e ridotta in schiavitù attraverso il rigido controllo dell’alimentazione e la negazione di ogni contatto con il mondo esterno. Con le diete il suo fisico era diventato scheletrico. La donna ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale:

Perché le diedero una dieta?

«Io soffrivo di artrite reumatoide infantile, ma in una forma che con pochi farmaci rimaneva sopita. E vivevo una relazione sentimentale molto soffocante. Mi dissero di scrivere una lettera a Mario Pianesi dove raccontavo tutta la mia storia e mi dissero di chiedergli aiuto. Non mi rendevo conto allora».

Fu Pianesi a darle la dieta?

«Sì, a Milano Marittima nel ’99. Me la dettò: era strettissima».

Ma perché accettò una dieta se era in forma fisicamente?

«Loro dicevano che con la dieta potevo debellare la malattia».

E rinunciò ai farmaci?

«Dopo un anno dall’inizio della dieta sì. E infatti i sintomi si ripresentarono».

Solo dieta o anche altro?

«Dovetti buttare due armadi di vestiti neri, perché… indebolivano i reni».

E se si opponeva?

«Mi facevano la morale dicendomi ‘la dieta te l’ha data Mario. Se sei così è colpa tua che non vuoi guarire’».

La vittima della setta macrobiotica: «Mi dicevano di non mangiare cibo dell’ospedale»

La donna ha raccontato di essere stata anche allontanata dai suoi familiari. Nel 2002 fu ricoverata dopo aver perso 15 chili in 8 giorni. «Ma loro – ha detto – mi dicevano di non mangiare il cibo dell’ospedale e mi portavano il macrobiotico. Mi presi un’infezione che a causa del mio basso sistema immunitario quasi mi uccise». Si è poi salvata «grazie alla dottoressa Antonella Festa di Ancona». «Quando ebbi il secondo crollo mi mise in Rianimazione e impedì a chiunque di portarmi da mangiare. Fu lì che sentii di nuovo il sapore dello zucchero bianco. Lo ricordo ancora».

(Foto: una delle vittime della setta macrobiotica. Credit: ANSA / UFFICIO STAMPA POLIZIA)