Il gatto entra in campo e interrompe la partita di Champions League | VIDEO

Un gatto entra in campo e interrompe la partita. È accaduto ieri sera, nel corso di Besiktas-Bayern Monaco, incontro degli ottavi di finale di Champions League, vinto dai tedeschi per 3 a 1. Nel secondo tempo l’arbitro Michael Oliver è stato costretto a fermare il gioco per l’ingresso del piccolo felino.

Il video del gatto in campo durante la partita di Champions League

Gli ospiti erano in vantaggio per 2 a 0 quando il gatto si è fatto notare alla Vodafone Arena di Istanbul. L’animale ha evitato steward e personale della sicurezza muovendosi a bordo campo. Ha dato un po’ di respiro ai calciatori del Besiktas, già sconfitti per 5 a 0 all’andata. Per la cronaca il match si è concluso con il risultato di 3 a 1.

(Immagine di copertina da video caricato su YouTube)