Laura Pausini diventa hostess e serve le bevande ai passeggeri | VIDEO

Laura Pausini si è trasformata in hostess per un giorno. La cantante romagnola ha accolto i giornalisti per la presentazione del suo ultimo disco su un volo Alitalia da Milano a Roma. Dopo aver mostrato le uscite di sicurezza e aver servito bibite ai cronisti divertiti, poi ha presentato il suo lavori di inediti, dal titolo ‘Fatti sentire’, che uscirà per Warner Music il 16 marzo.

Il video di Laura Pausini hostess

Precisamente la Pausini ha parlato del suo disco a bordo del volo Alitalia Az2045 sulla rotta Milano Linate-Roma. Alcuni video della Pausini hostess sono stati caricati su Twitter dal giornalista de Il Giornale Paolo Giordano. «L’hostess Pausini serve le bevande a bordo», è stato il suo messaggio.

Quello a Roma, poco prima delle 13, all’aeroporto di Fiumicino per l’artista è stato uno sbarco da star. La cantante è stata accolta da personale della compagnia nel breve tragitto dal gate all’uscita del Terminal 1, poi ha raccolto l’ennesima testimonianza d’affetto di ammiratori, tra operatori aeroportuali e passeggeri in partenza. Alcuni l’hanno avvicinata per foto ricordo alle quali la Pausini, sorridente, si è concessa con grande disponibilità.

(Immagine da video pubblicato su Twitter dal giornalista Paolo Giordano)