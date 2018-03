Elisa Isoardi ha concesso una lunga intervista a Oggi in merito alla sua relazione con Matteo Salvini, uno dei due vincitori delle elezioni politiche 2018 insieme a Luigi Di Maio.

Elisa Isoardi pronta a stare nell’ombra per amore di Matteo Salvini

«Non chiamatemi First Lady, io sono solo Elisa, sempre la stessa. Una persona normale, una lavoratrice, una donna come tante» dice la conduttrice TV nel colloquio storia di copertina del numero di Oggi di questa settimana.

Elisa Isoardi rimarca di essere felice per i risultati elettorali, anche se precisa che lei non c’entri direttamente col grande successo di Matteo Salvini. «Questo non è certo il mio attimo di gloria! Sono orgogliosa dei successi e dei risultati di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna deve dare sempre luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra» spiega Elisa Isoardi, in merito al suo comportamento pubblico nei confronti del leader della Lega.

La conduttrice TV rimarca a Oggi che non vuole avanzamenti di carriera, come nuovi programmi di maggior prestigio, in ragione del suo fidanzato. «Voglio solo quello che merito. Nulla di più. Nulla di meno… A volte le donne di uomini influenti sono meno privilegiate di quello che si pensi. Devono dimostrare più di altri», sottolinea Elisa Isoardi.

Foto copertina: ANSA/CLAUDIO ONORATI TI