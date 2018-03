Caso Skripal, il Regno Unito espellerà 23 diplomatici russi

L’ultimatum del Regno Unito alla Russia è scaduto, ora Theresa May passa all’offensiva. Londra sta infatti per espellere entro la prossima settimana 23 diplomatici russi dopo l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia a Salisbury.

La non-risposta di Mosca ha alimentato le speculazioni su un suo diretto coinvolgimento nella vicenda. Inoltre, al ministro degli Esteri Lavrov è stato revocato l’invito a Londra e non ci saranno delegati o rappresentanti della famiglia reala alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio che si giocheranno quest’estate in Russia.

Il Cremlino rimane arroccato sulle sue posizioni dichiarando che non è responsabile dell’attacco al gas nervino e non avrebbe avuto alcun interesse ad attentare alla vita di Skripal.

Dopo avere incassato la solidarietà di Nato e Usa, Londra incassa anche l’appoggio dell’UE: “Piena solidarietà a Theresa May dopo il brutale attacco orchestrato, molto probabilmente, da Mosca”, ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Alle 20 di mercoledì 14 marzo è prevista una seduta straordinaria dell’Onu a New York.

I express my full solidarity with PM @theresa_may in the face of the brutal attack inspired, most likely, by Moscow. I’m ready to put the issue on next week’s #EUCO agenda.

— Donald Tusk (@eucopresident) 14 marzo 2018