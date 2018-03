Una donna che partorisce nel Mar Rosso. È la singolare, speciale, scena immortalata da una giovane egiziana, Hadia Hosny El Said, che in poche ore ha fatto il giro della rete. La protagonista della sequenza di immagini diventate virali sui social, è una turista. Nelle foto si vede la donna che partorisce in acqua con il supporto del suo medico e il neonato che viene portato a riva fra le braccia dello specialista e del padre. Il padre va incontro al medico con un contenitore di plastica per reggere la placenta del neonato. Si vede poi la mamma che esce dall’acqua, come ha scrive la ragazza-fotografa, «come se niente fosse».

Hadia Hosny El Said, giocatrice di badminton, classe 1988, che si trovava affacciata al balcone dell’abitazione di uno zio ha pubblicato le immagini su Facebook sabato scorso. Le foto sono state catturate dal balcone di una casa affacciata sul Mar Rosso a Dahab, nel Sinai. La stampa locale, che ha verificato la veridicità della notizia, ha indicato la donna immortalata come una turista russa. Il medico è probabilmente un medico russo specializzato nei parti in acqua.

(Foto via Facebook dalla pagina di Hadia Hosny El Said)