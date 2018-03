Fano, ritrovata bomba in un cantiere. Evacuazione immediata per 23mila persone

A Fano è in atto l’evacuazione immediata di 23 mila persone, in pieno centro città, dopo il ritrovamento, nella mattina di martedì, di un ordigno bellico da 250 chilogrammi in un cantiere sul lungomare Sassonia. L’area interessata è estesa per 1800 metri dal punto in cui è stata ritrovata la bomba. Sgomberati l’Ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria: dalle 21 e 30 risulta bloccata anche la linea ferroviaria. Rimane aperta invece l’autostrada A14 . La decisione è stata adottata in serata dalla prefettura di Pesaro. L’evacuazione è d’obbligo dato che l’ordigno è stato innescato accidentalmente i lavori nel cantiere. Sul posto operano gli artificieri della Marina Militare.

La bomba di Fano è di fabbricazione inglese, risale alla Seconda guerra mondiale. L’obiettivo è far brillare l’ordigno in mare. Sul posto, oltre alla Marina Militare anche un migliaio di soldati dell’Esercito da Bologna. In città, nel mentre, sono state istituite tre zone, a seconda del grado di rischio e della vicinanza al punto. La «zona rossa» ha un raggio di 380 metri e all’interno di questo perimetro tutte le persone devono essere obbligatoriamente allontanate da subito. Nelle altre due (fino a un massimo di 1.800 metri di lontananza) lo sgombero è «fortemente consigliato». Chiuse tutte le scuole di ordine e grado nella giornata di domani.

FANO BOMBA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: I PUNTI DI RACCOLTA

Il sindaco Seri invita chi ha parenti e conoscenti fuori da questo raggio a recarsi da loro, fuori dall’area di sicurezza. Queste le indicazioni per i cittadini per raggiungere i vari punti di assembramento dove ci sarà personale della Protezione Civile per provvedere ai trasferimenti.

Centro Storico – Dini Salvalai oppure Piazzale Malatesta o Caserma Paolini

Zona Lido (fino alla pista di pattinaggio) Liscia parcheggio cimitero o palestra trave

Zona San Cristoforo Poderino piazza Unità d’Italia – Palestra Nuti

Vallato ospedaletto – piazzale don Orione, piazzale San Paolo di fronte alla chiesa o Foro Boario chi può andare con i propri mezzi Palestra Sant’Orso

Quartiere San Lazzaro, zona Zavarise, zona Stazione – Centro Commerciale San Lazzaro, davanti allo Stadio o Foro Boario e verranno portati in zona Bellocchi

Villa Uscenti – Baia Metauro parcheggio dell’Albergo Meaturo Cecchini (palestra Ponte Metauro)

Sassonia fino a Porto Canale e zona Sassonia 3 – parcheggio Vanvitelli o via della Marina di fronte all’asilo Manfrini.